الارشيف / اخبار العالم

محمد بن زايد يشهد مع الرئيس الإندونيسي تبادل مذكرات تفاهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في عديد من القطاعات.


Advertisements

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي قد عقدا جلسة مباحثات رسمية، الأربعاء، بقصر بوجور الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

pic11.jpg

وتناولت جلسة المباحثات المشتركة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يشهد مع الرئيس الإندونيسي تبادل مذكرات تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا