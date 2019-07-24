محمد بن زايد يشهد مع الرئيس الإندونيسي تبادل مذكرات تفاهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في عديد من القطاعات.





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كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي قد عقدا جلسة مباحثات رسمية، الأربعاء، بقصر بوجور الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

وتناولت جلسة المباحثات المشتركة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.