مصدر بريطاني ينفي إرسال لندن أي وسطاء إلى إيران

كشف مصدر دبلوماسي بريطاني، الأربعاء، عن أن لندن لم ترسل أي وسطاء لإيران لمناقشة الإفراج عن السفينة المحتجزة لدى طهران.

وأعلن مسؤول إيراني، في وقت سابق اليوم، أن بريطانيا أرسلت وسيطا إلى طهران لمناقشة أمر السفينة المحتجزة التي ترفع علم المملكة المتحدة، والمطالبة بسرعة الإفراج عنها.

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وقال محمد محمد جلبايجاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا أرسلت وسيطا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واختطفتها طهران الأسبوع الماضي.

وتطالب بريطانيا إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي اختطفتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الجمعة الماضي لدى عبورها مضيق هرمز.

وتزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عدداً من السفن وناقلات النفط، وإسقاطها طائرة مسيرة أمريكية، وأعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، غير أن الرئيس دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.