معالم العاصمة الإماراتية تتزين بألوان العلم الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزينت معالم العاصمة الإماراتية أبوظبي بألوان العلم الصيني، احتفاء بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لجمهورية الصين الشعبية.

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