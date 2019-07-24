العلاقات الإماراتية الإندونيسية والكتاب الأبيض الصيني.. نشرة "العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز خبر وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جاكرتا في زيارة دولة لإندونيسيا، وجحيم أردوغان.. 137 ألف تركي يهاجرون للخارج خلال 2018، والصين تطلق استراتيجيتها العسكرية لـ"العصر الجديد"، ومارك إسبر يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للدفاع الأمريكي، وبيان قطر عن تسريب الصومال.. 4 أدلة على دعم الإرهاب، وفرنسا تطالب إيران بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي، وحكومة اليمن: اجتماعات الحديدة أنهت "مسرحية الحوثي"، والإمارات تدعو لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والجيش الليبي يرصد أسلحة تركية جديدة لمليشيات طرابلس.

وفي الاقتصاد تطالعون: الإمارات والصين في بيان ختامي.. 12 اتفاقا لاقتصاد آمن، واقتصاد السعودية عند قمة تفاؤل صندوق النقد الدولي، والتقشف للشعب والبزخ لأردوغان.. نفقات الرئاسة التركية تتضاعف، وأوروبا تهدد ترامب بـ39 مليار دولار رسوما على السلع الأمريكية، و"اندماجات مليارية".. خطة لوجيتك السويسرية للهروب من حرب التجارة، وارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط.

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وإلى الملاعب تجدون: جنوى يقترب من ضم لوكاس سيلفا لاعب ريال مدريد.

وفي الفن تقرأون: "كوميك كون".. مسلسلات وأفلام تتحدى المجهول.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 24 يوليو/تموز 2019.

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