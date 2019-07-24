انت الان تتابع كوريا الشمالية تحتجز سفينة صيد روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت السفارة الروسية في بيونغ يانغ الأربعاء أن كوريا الشمالية تحتجز منذ أسبوع سفينة صيد روسية مع أفراد طاقمها ال 17، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الكورية الشمالية.

وأضافت السفارة في بيان أن "حرس الحدود الكوريين احتجزوا سفينة الصيد الروسية، في 17 تموز/يوليو، "لأنها انتهكت قواعد الدخول والإقامة في أراضي كوريا الشمالية".

وأوضح المصدر نفسه أن السفينة وأفراد طاقمها ال17، وهم 15 روسيا وكوريان جنوبيان، راسية في الوقت الراهن في مرفأ وونسان.

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وأكد البيان أن القبطان ومساعده واثنين من البحارة الكوريين الجنوبيين قد أنزلوا في أحد فنادق هذه المدينة الساحلية على شواطئ بحر اليابان، فيما بقي البحارة الآخرون في السفينة.

والتقى دبلوماسيون روس من القنصلية الروسية في كوريا الشمالية، الاثنين أفراد الطاقم "وهم في وضع صحي جيد"، كما اضاف البيان.

وخلص البيان الى القول إن "السفارة الروسية لا تزال على اتصال دائم بالسلطات الكورية الشمالية... وتتخذ كل التدابير اللازمة لحل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".