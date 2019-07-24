وزير الخارجية البريطاني هنت يرفض تولي وزارة الدفاع

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وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ذكرت قناة سكاي نيوز أن رئيس الوزراء البريطاني القادم بوريس جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تولي منصب وزير الدفاع لكنه رفض العرض. وسيتولى جونسون، الذي فاز على هنت في السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، رئاسة الوزراء في وقت لاحق اليوم ومن المقرر أن يختار كبار أعضاء فريقه.

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