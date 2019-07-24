الان تتابع تعيين مارك إسبر وزيرًا لدفاع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - وكالات - الخليج 365
أقر مجلس الشيوخ الأميركي اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع، لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة لصالح اختيار إسبر للمنصب، ليصبح ثاني وزير دفاع يرشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة.
ولم يتم تعيين وزير دفاع منذ استقالة جيم ماتيس في ديسمبر بسبب خلافات مع ترامب بشأن السياسات.
وصادق مجلس الشيوخ على تعيين إسبر بغالبية 90 صوتاً مقابل 8 أصوات.
وبين الديموقراطيين الذين صوّتوا ضد تعيينه عدد من المرشّحين للانتخابات التمهيدية للبيت الأبيض، بمن فيهم إليزابيث وارين وإيمي كلوبوشار وكامالا هاريس.
وكان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل قال، يوم الاثنين، إن إسبر “مرشح جاهز تماماً” لشغل منصبه، مشدّداً على الحاجة الملّحة لأن يكون على رأس البنتاغون وزير أصيل.
وأضاف ماكونيل: “العالم مليء بالتهديدات الخطيرة لنا ولحلفائنا ولمصالحنا، بما في ذلك إصرار إيران على مواصلة إثارة التوتر في الشرق الأوسط”.
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