إسرائيل أقامت 31 بؤرة استيطانية منذ 2012

قالت منظمة السلام الان الإسرائيلية إن المجالس الإقليمية للمستوطنات ساعدت في إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، بلغ عددها 31 بؤرة منذ العام 2012.

وأضافت أن 2017 و2018 شهدت بناء 16 بؤرة استيطانية، ويتم بناء تلك البؤر على ما تسمى أراضي الدولة دون الحصول على مخططات او تصاريح بناء بشكل مناقض للقانون، وقد صدر بحق بعض مباني تلك البؤر قرارات بالهدم الا انها ظلت قائمة كما هي.

وبينت المنظمة أن تلك البؤر يتم شرعنتها من قبل السلطات الإسرائيلية باثر رجعي، ويشار الى ان غالبية البؤر التي بنيت عامي 2017 و2018 هي عبارة عن مزارع تستخدم لتربية الأغنام، وتتوزع البؤر الـ 16 التي بنيت منذ 2017 على النحو التالي، بؤرة واحدة في منطقة جنين، وأربعة بؤر في منطقة نابلس، وثلاث بؤر في منطقة رام الله وبؤرة واحدة في منطقة اريحا، وثلاث بؤر في منطقة بيت لحم وأربعة بؤر في منطقة الخليل.