51 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 51 مستوطناً، المسجد الأقصى من باب المغاربة، اليوم الأربعاء، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، في حين واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات زوار الأقصى من الشبان على مداخل المسجد الرئيسية.
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