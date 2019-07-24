بريطانيا تنفي إرسال أي وسطاء إلى إيران

قال مصدر دبلوماسي بريطاني، إن بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء.

جاء ذلك، بعدما ذكر الوقع الإلكتروني لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن وسيطاً أُرسل لبحث تحرير ناقلة ترفع علم بريطانيا تحتجزها طهران.

وأضاف المصدر البريطاني "لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران".