خبير: قطر ومعها تركيا تضخان الأموال بأفريقيا لدعم التطرف والإرهاب

قال خبير في الشؤون الأفريقية، إن “قطر ومعها تركيا تضخان الكثير من الأموال في أفريقيا تحت بند المنح والمساعدات الإنسانية، لكنهما في الحقيقة تدعمان جماعات متطرفة وإرهابية".

وأضاف عطية عيسوي الخبير في الشؤون الأفريقية إن الدوحة تدير منظومة كبيرة من تصفية الحسابات مع دول المقاطعة من خلال تحريض المتطرفين في بلدان عديدة على استهداف مصالح هذه الدول، والتي سبق وأن قدمت قائمة بأسماء إرهابيين ترعاهم قطر وتقدم لهم مساعدات مادية.

ويرى عيسوي وفق ما نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أن قطر لا تسعى فقط لتخريب اتفاقية إدارة الإمارات لميناء بوصاصو، لكنها تخطط لأن تحل مكانها وتضع قدما على الساحل الصومالي الحيوي.

وتابع “قطر ومعها تركيا تضخان الكثير من الأموال في أفريقيا تحت بند المنح والمساعدات الإنسانية، لكنهما في الحقيقة تدعمان جماعات متطرفة وإرهابية وتعززان نشاط ميليشيات مسلحة قبلية للانقلاب على الحكومات غير الموالية لهما في بعض الدول الأفريقية”.