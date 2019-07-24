خبراء: قطر تستخدم الصومال كحديقة خلفية لنشر الإرهاب

أكد خبراء في الشأن الصومالي أن قطر تستخدم الصومال كحديقة خلفية لنشر الإرهاب، وضرب الاستقرار الأمني للمنطقة، طمعاً في الموانئ.

وأوضحوا أن قطر تمضي في محاولاتها لزعزعة استقرار دول القرن الإفريقي متخذة من الصومال موطئ قدم لممارساتها الشريرة بسبب الروابط الوثيقة التي خلقتها مع جماعات إرهابية، مثل حركة الشباب.

ووفق ما نشرته صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - فإن مخططات الحمَدين المشبوهة في منطقة شرق إفريقيا، وفي الصومال تحديداً، ظلت مثار انتقادات دولية، وإقليمية، ومحلية مستمرة، من دون أن تتوقف الأيادي الملطخة بالدماء عن التسبب بالخراب، وسفك الدماء في هذه المنطقة من العالم.

وجاء تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» عن الإرهاب القطري في الصومال، ليكشف أسراراً كانت معروفة سلفاً، لكن تقرير الصحيفة الأمريكية قدم هذه المرة أدلة قطعية لا يمكن نفيها حول التورط القطري العميق في مستنقع الإرهاب، والممارسات الدموية.

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وأكد تقرير الصحيفة أن رجل الأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر، قال خلال محادثة هاتفية تم اعتراضها: «إن العنف في الصومال كان بهدف لتحويل عقود عمل لمصلحة الدوحة». وأكدت الصحيفة أنه على مدار العامين الماضيين برز الصومال الذي مزقته الحرب كساحة قتال رئيسية، حيث توفر قطر أسلحة، وتدريباً عسكرياً للفصائل الإرهابية.

وقال المهندي لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في ١٨ من مايو/ أيار الماضي: «التفجيرات والقتل نعرف من يقف وراءها». وأضاف رجل الأمن القطري للسفير: «لقد كان أصدقاؤنا وراء التفجيرات الأخيرة». وذكرت الصحيفة الأمريكية أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

ونشط الدور القطري التخريبي في الصومال خلال مراحل عدة، أبرزها التفجيرات الإرهابية والتغلغل من خلال رجالها في المناصب الأمنية لتسهيل تنفيذ الأجندة التخريبية. ودأب «نظام الحمَدين» عبر عملائه في مقديشو على تنفيذ مخططاته التخريبية، والقضاء على حكام الأقاليم المعارضين لهيمنته، ومن ثم تفتيت النظام الفيدرالي من أجل تقوية نفوذ الدوحة في البلد الواقع في القرن الإفريقي.