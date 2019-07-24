عربيد: نفتقد إلى سياسة إجتماعية في البلد ولا إمكانية للإستمرار من دون عمليّة إصلاحية

لفت رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد خلال لقاء حول شراكة المرأة في تطوير الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان إلى "اننا نفتقد إلى سياسة إجتماعية في البلد والمقاربة كانت دائماً تأتي بعد حركاتٍ مطلبيّة فلم نشعر بأنّ لدينا سياسة تربوية ولا سياسة استشفاء".
وسأل "ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة لكي تصل إلى السياسة الإجتماعيّة الموجودة في كلّ بلدان العالم؟"، مؤكداً أنه "لا إمكانية للإستمرار من دون عمليّة إصلاحية في البلد".
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