عربيد: نفتقد إلى سياسة إجتماعية في البلد ولا إمكانية للإستمرار من دون عمليّة إصلاحية

لفت رئيس الجمعية ال​لبنان​ية لتراخيص الامتياز ​​شارل عربيد خلال لقاء حول شراكة ​المرأة​ في تطوير الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان إلى "اننا نفتقد إلى ​سياسة​ إجتماعية في البلد والمقاربة كانت دائماً تأتي بعد حركاتٍ مطلبيّة فلم نشعر بأنّ لدينا سياسة تربوية ولا سياسة استشفاء".

وسأل "ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة لكي تصل إلى ​السياسة​ الإجتماعيّة الموجودة في كلّ بلدان ​العالم​؟"، مؤكداً أنه "لا إمكانية للإستمرار من دون عمليّة إصلاحية في البلد".