إشكال بين سائقي شاحنات سورية محملة بالرمول والسائقين اللبنانيين المعتصمين على اوتوستراد ببنين العبدة

وقع إشكال بين سائقي شاحنات سورية محملة بالرمول وسائقي الشاحنات اللبنانية المعتصمين على اوتوستراد ببنين العبدة. وقد تم توقيف اربع شاحنات سورية في بلدة الحيصا وهناك عدد اخر متوقف عند الحدود في الدبوسية.
وعمل الاهالي على معالجة الاشكال في حين رفض السائقون اللبنانيون إدخال الرمول من سوريا وهم متوقفون عن العمل منذ ما ما يقارب الشهرين.
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