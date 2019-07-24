إشكال بين سائقي شاحنات سورية محملة بالرمول والسائقين اللبنانيين المعتصمين على اوتوستراد ببنين العبدة

وقع إشكال بين سائقي شاحنات سورية محملة بالرمول وسائقي ​الشاحنات​ اللبنانية المعتصمين على اوتوستراد ​ببنين​ ​العبدة​. وقد تم توقيف اربع شاحنات سورية في بلدة الحيصا وهناك عدد اخر متوقف عند الحدود في ​الدبوسية​.

وعمل الاهالي على معالجة الاشكال في حين رفض السائقون ​اللبنانيون​ إدخال الرمول من ​سوريا​ وهم متوقفون عن العمل منذ ما ما يقارب الشهرين.