قماطي بعد لقائه الحريري: تم طرح خريطة طريق لحل مشكلة النفايات في لبنان ومنها موضوع الكوستابرافا

لفت الوزير ​محمود قماطي​ بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على راس وفد من ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ و​بلدية الشويفات​ لبحث موضوع اقفال ​مطمر الكوستابرافا​، الى اننا "بحثنا المشكلة بعمق، والاهم ان المشكلة لا خلفية سياسية لها على الاطلاق وهي موضع بحث طوال الفترة الماضية بين اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات من جهة والحكومة من جهة اخرى، وانا ابلغت الحكومة بهذا الموضوع قبل شهرين ان قرار الاقفال موضع تنفيذ، ولا يوجد ربط بأي استحقاق سياسي، وقد تم التأكيد بالجلسة ان كل المناطق المستفيدة من مطمر الكوستابرافا هم اهلنا، ونحن لا نقبل ان يتضرر احد، والخطوة هي للوصول الى الحلول الجذرية لمكشلة النفايات في لبنان انطلاقا من اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الشويفات.

واشار قماطي الى انه في اللجنة الوزارية بالامس بحثنا مشروع ​النفايات الصلبة​، وهذه الخطوة دفعت بالاهتمام والسرعة نحو الحل، والجلسة كانت ايجابية واتحاد البلديات كان متجاوبا وشرح الخطوة بكل اسبابها، وقد طرح خريطة طريق لحل مشكلة النفايات في لبنان ومنها موضوع الكوستابرافا. واوضح ان الحل النهائي يحتاج الى 4 سنوات كي يطبق، وهناك حلول مؤقتة حتى الوصول للحل النهائي.

واعلن ان الاتحاد سيبحث الحل وخريطة الطريق وجديتها وعلى اساسها يتخذ القرار المناسب، واكد ان الحل ليس لهذه المناطق فقط بل لكل لبنان.