بزي: بري استغرب عدم الدعوة لجلسة علما أن هناك مواضيع تستوجب انعقاد الحكومة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ في تصريح له بعد لقاء الابعاء النيابي إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ استغرب عدم دعوة ​الحكومة​ للانعقاد علما أن هناك مواضيع تستوجب عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ للبحث فيها خاصة موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ في المشهد الاخير اضافة إلى أن كل المؤشرات الدولية تواكب عمل مجلس الوزراء المتابع لعمل مجلس النواب بعد اقرار ​الموازنة​"، مشيراً إلى أن "بري اشاد بمساهمات النواب والمجلس النيابي في ما يتعلق بانجاز الموازنة".

وأشار إلى أن "بري اعتبر ان هناك وظائف ضرورية ل​مؤتمر روما​ 2 و سيدر ولا سيما تعيينات ​المجلس الدستوري​ وموضوع ​النفايات​ وغيرها من القضايا التي تستوجب متابعة من الحكومة"، لافتاً إلى أنه "من المفترض ان يلتقي بري يعد قليل كل من رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ ووزير الدةولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ليبنى على الشيء مقتضاه في حادثة ​قبرشمون​".

وأضاف "بري أكد حصول تقدم ايجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية برا وبحرا وبقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ برا وبحرا، ورئيس المجلس متفائل بامكانية التوصل الى حل نهائي لهذا الملف".