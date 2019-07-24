لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المرحلة الدقيقة التي نعيشها تتطلب من جميع الافرقاء التكاتف والتعاون والوحدة من أجل تفعيل عمل ​المؤسسات الدستورية​ وعودة الانتظام الى اجتماعات ​مجلس الوزراء​ من خلال دعم رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في محاولاته تهدئة الأجواء للوصول الى بر الأمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: لدعم الحريري في محاولاته تهدئة الأجواء للوصول الى بر الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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