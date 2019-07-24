عسيران:لايجاد الحلول الناجزة للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له اننا وصلنا الى حد ما يسمى الدولة الفاشلة وهذا ما لا يرضاه الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي حقق تميزا في مجالي العلوم والمال ووصل الى الصحارى والادغال لن يرضى بهكذا ادارة للبلاد .
وأكد انه على كافة المسؤولين ايجاد الحلول الناجزة لمشاكل البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كفى بلاء وفتنا ومشاكل جانبية في البلاد تستهدف اول ما تستهدف الشعب والوطن ، هذا الشعب الذي يطمح لرؤية موحدة لكافة مشاكل البلاد .
ودعا النائب عسيران فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدعوة الزعماء لايجاد الصلحة لما فيه مصلحة البلاد العليا لانه يبقى المسؤول الاول والاب للجميع ولطالما انتظر اللبنانيون مجيئئه لحفظ مستقبل البلاد .
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