عسيران:لايجاد الحلول الناجزة للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له اننا وصلنا الى حد ما يسمى ​الدولة​ الفاشلة وهذا ما لا يرضاه ​الشعب اللبناني​، هذا الشعب الذي حقق تميزا في مجالي ​العلوم​ و​المال​ ووصل الى الصحارى والادغال لن يرضى بهكذا ادارة للبلاد .

وأكد انه على كافة المسؤولين ايجاد الحلول الناجزة لمشاكل البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كفى بلاء وفتنا ومشاكل جانبية في البلاد تستهدف اول ما تستهدف الشعب والوطن ، هذا الشعب الذي يطمح لرؤية موحدة لكافة مشاكل البلاد .

ودعا النائب عسيران فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لدعوة الزعماء لايجاد الصلحة لما فيه مصلحة البلاد العليا لانه يبقى المسؤول الاول والاب للجميع ولطالما انتظر ​اللبنانيون​ مجيئئه لحفظ مستقبل البلاد .