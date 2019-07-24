إقفال مطعم بالشمع الأحمر ومعمل حجر غرانيت يستثمرهما سوريان بوادي خالد

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "دورية من معلومات ​الامن العام​ عملت على اقفال مطعم بالشمع الاحمر في بلدة ​البقيعة​ - ​وادي خالد​، يستثمره السوري محمد.أ.ف.، وذلك بناء لاشارة من ​القضاء​ المختص وفي اطار المتابعة لضبط العمالة الاجنبية وتم اقفال معمل حجر غرانيت في ​بلدة شدرا​ - عكار، يديره السوري فضل الله.س.م".

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