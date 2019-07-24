النشرة: اعتصام بمخيم الرشيدية احتجاجا على قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأنه "بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني جماهير شعبنا العربي الفلسطيني في ​مخيم الرشيدية​، تشارك في ​اعتصام​ عند مدخل المخيم حيث ألقيت كلمة باسم فصائل العمل الوطني الفلسطيني ألقاها جمال خليل أبو أحمد حيث أكد أن ​الفصائل الفلسطينية​ وأبناء شعبنا موحدين في رفضهم لقرار وزير العمل بحق ​العمال​ الفلسطينين والتجار وأصحاب المؤسسات الفلسطينيين مذكرا الحكومة ال​لبنان​ية أننا لاجئين وليس اجانب في لبنان".

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