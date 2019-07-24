مستشار المرشد الإيراني: لن نتفاوض مع ترامب تحت أي ظرف والتهديد بالحرب خداع

ركّز مستشار المرشد الإيراني على الخامنئي للشؤون الدفاعية، حسين دهقان، على أنّ "أيّ تغيّر في وضع مضيق هرمز قد يفتح باب مواجهة خطيرة، ومقترح بريطانيا تشكيل قوة أوروبية في مضيق هرمز قد يجرّ ما ليس في الحسبان".
وأوضح في حيث تلفزيوني، أنّ "معادلتنا في مضيق هرمز هي إمّا أن ينعم الجميع بالأمن ويصدّر نفطه، وإمّا أنّه لا أمن لأحد"، مؤكّدًا "أنّنا لن نتفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت أيّ ظرف، والتهديد بالحرب خداع". وبيّن أنّ "كلّ القواعد والقطع العسكرية الأميركية بالمنطقة ستُستهدف إذا قرّرت الولايات المتحدة الأميركية الحرب".
وشدّد دهقان على أنّ "أي حرب أميركية ضدّنا تعني مواجهة إيران وحلفائها في كلّ المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "أبوظبي تحوّلت إلى مركز أميركي لضرب أمننا القومي وهي تعرف ما عليها فعله. والإمارات أوفدت إلينا أشخاصا يتحدّثون عن السلام وهذا سببه فشلهم الذريع إقليميًّا". ورأى أنّ "ما نسمعه من السعودية والإمارات بشأن إنهاء الحرب في اليمن هو عقلانيّة سببها الفشل".
وأعلن "أنّنا مستعدّون لائتلافات سياسيّة وأمنيّة مع جيراننا للاستقرار. لا تفاوض مع أحد بشأن منظوماتنا الصاروخية وهذا وهم لن يتحقّق".
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