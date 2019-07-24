أردوغان: التهديد بالعقوبات لن يثنينا عن قضيتنا العادلة

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "أي تهديد علني أو مبطن بالعقوبات، لن يثني ​تركيا​ عن قضيتها العادلة"، مؤكداً أن "إجراءات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط و​سوريا​، تظهر للعيان حساسيتنا تجاه حماية حقوق شعبنا وأتراك جزيرة قبرص".

وشدّد على أن "تركيا لديها القوة والحزم للقضاء على جميع أشكال التهديدات ضد استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها"ن موضحاً أن "معاهدة ​لوزان​ تعتبر سند تأسيس ​الجمهورية​ التركية، معربا عن سعادته لإحياء البلاد الذكرى السنوية الـ96 لهذه المعاهدة".

وأشار إلى أن "هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ96 لمعاهدة لوزان، وأيضا الذكرى المئوية لبدء معركة ​الاستقلال​، ونحن سعداء لأننا أدركنا هذه المناسبة"، لافتاً إلى أن "كفاح تركيا ضد القوى العالمية في حروب الاستقلال، توّج بمعاهدة لوزان للسلام، التي اعتبرها وثيقة استقلال تركيا".