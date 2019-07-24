أردوغان: التهديد بالعقوبات لن يثنينا عن قضيتنا العادلة

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "أي تهديد علني أو مبطن بالعقوبات، لن يثني تركيا عن قضيتها العادلة"، مؤكداً أن "إجراءات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا، تظهر للعيان حساسيتنا تجاه حماية حقوق شعبنا وأتراك جزيرة قبرص".
وشدّد على أن "تركيا لديها القوة والحزم للقضاء على جميع أشكال التهديدات ضد استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها"ن موضحاً أن "معاهدة لوزان تعتبر سند تأسيس الجمهورية التركية، معربا عن سعادته لإحياء البلاد الذكرى السنوية الـ96 لهذه المعاهدة".
وأشار إلى أن "هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ96 لمعاهدة لوزان، وأيضا الذكرى المئوية لبدء معركة الاستقلال، ونحن سعداء لأننا أدركنا هذه المناسبة"، لافتاً إلى أن "كفاح تركيا ضد القوى العالمية في حروب الاستقلال، توّج بمعاهدة لوزان للسلام، التي اعتبرها وثيقة استقلال تركيا".
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