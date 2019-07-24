مواطن سعودي يدّعي على وسائل اعلام قطرية وتركية أمام المحكمة الأوروبية

رفع المواطن السعودي أحمد بن عبد الرزاق البوقري دعوى قضائية ضد وسائل إعلامية في قطر وتركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ في فرنسا، وذلك ردا على الاتهامات والاساءات التي استهدفت الشعب السعودي وقيادته أثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
واشار نص الدعوى الى ان تلك الوسائل الاعلامية من محطات تلفزيونية واذاعية ومكتوبة فضلا عن مواقع الكترونية في البلدين، تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ويطالب البوقري الذي لا يسعى للحصول على تعويضات مالية عند صدور حكم المحكمة، السلطات المعنية في الدوحة وأنقرة بتقديم اعتذار للشعب السعودي الذي تضرر، وخصوصا في الخارج من هذه الدعاية والحملات الاعلامية المغرضة التي استهدفت السعوديين في البلدان التي يزورونها أو تلك التي يقطنون فيها في الخارج.
واكد البوقري انه مستمر في قضيته إلى النهاية من أجل كرامة الإنسان السعودي والحفاظ على شخصيته، وعدم تشويه صورة بلاده في العالم.
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