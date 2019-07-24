وزير الدفاع الإيراني رداً على تقارير أميركية: لم يتم إسقاط أي طائرة مسيّرة إيرانية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد ​أمير حاتمي​ عدم سقوط أي طائرة ايرانية مسيرة، وذلك في تصريح له على هامش اجتماع ​الحكومة الايرانية​.

ويستمر الجدل بين ​طهران​ و​واشنطن​ بشأن صحة إسقاط طائرة مسيرة إيرانية مفترضة من عدمها. ففي الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن بلاده "أسقطت من دون شك" الخميس طائرة إيرانية مسيّرة فوق ​مضيق هرمز​، بث التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الجمعة (19 تموز 2019) لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.

وأظهر الفيديو الذي نشره ​الحرس الثوري​ لقطات من الجو لسفن حربية. وقال التلفزيون إن الطائرة المسيرة صورت اللقطات بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الجمعة إن بلاده "أسقطت من دون شك" الخميس طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز. وأضاف في تصريح من ​البيت الأبيض​ "ما من شك في أننا أسقطناها". بدوره قال ​جون بولتون​ مستشار الأمن القومي "ما من شكّ في أنها كانت طائرة بدون طيار إيرانية".