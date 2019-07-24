سفير ايران بالبرازيل: سنوقف عمليات استيرادنا إذا لم تقم البرازيل بتزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود

هدد السفير ال​إيران​ي في ​البرازيل​ علي سقائيان بـ"وقف ​ايران​ لوارداتها من البرازيل ما لم تقم الأخيرة بتزويد سفينتين إيرانيتين ب​الوقود​"، موضحاً أن "ايران ستوقف عمليات استيرادها من البرازيل إذا ما استمرت الأخيرة في رفض تزويد السفينتين المتوقفتين عند شواطئها بالوقود".

ولفت إلى ان "إيران قادرة على الاستعاضة بدول أخرى للحصول على اللحم والذرة و​السكر​ والصويا، الذي تستورده من البرازيل سنويا بما يعادل نحو 2 مليار ​دولار​"، مشدداً على أن "حل هذا التوتر بيد البرازيل، وإلا فإن ​طهران​ ستتخذ تدابيرها الخاصة فيما يخص العلاقات بين البلدين"، داعياً البرازيل إلى "إقامة علاقات مستقلة مع إيران دون تدخل دولة ثالثة".

وأشار إلى أن "إيران تدرس إرسال الوقود إلى السفينتين لحل هذه المواجهة، رغم أن هذا الخيار سيستغرق وقتا أطول وسيكون مكلفا".