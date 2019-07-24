السفير الايراني في لندن: نأمل أن تنتهج بريطانيا سياسة الحد من التوتر

اعرب ​السفير الايراني​ في لندن ​حميد بعيدي نجاد​ عن أمله في "ان تنتهج ​بريطانيا​ على الفور ​سياسة​ الحد من التوتر"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن ​بوريس جونسون​ ، رئيس الوزراء الجديد ، كان رئيس الوزراء الوحيد في بريطانيا على مدار الأربعين عاما الماضية ، والذي أتيحت له الفرصة لزيارة ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية واجراء محادثات مباشرة مع كبار المسؤولين الايرانيين، نأمل أن تساعده هذه التجربة على متابعة سياسة الحد من التوتر وتحسين العلاقات الثنائية على الفور".

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