لفت وزير شؤون المهجرين ​غسان عطالله​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "انني وضعت الرئيس عون في أجواء الخطوات العملية التي ستتخذها وزارة شؤون المهجرين، بعد اقرار مبلغ 40 مليار ليرة في موازنة العام الحالي لصالح الوزارة. وقد اطلعنا كذلك رئيس الحكومة على هذه الخطة وابدى تأييده لها، مما يمكننا من البدء بتنفيذها بعد اقرارها في ​مجلس الوزراء​ وفي الوقت نفسه، وضعته في اجواء الزيارات التي أقوم بها في منطقة ​الشوف​، لتهدئة الأوضاع على أثر حادثة ​قبرشمون​، وآخرها كان يوم الأحد الماضي، حيث قمنا بزيارة معايدة الى ​كفرنبرخ​ بمناسبة ​عيد مار الياس​، وهذا ما يعطي صورة جيدة عن المنطقة ويسهم في تهدئة الامور".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: سنبدأ بتنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها في مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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