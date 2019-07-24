مصادر الجمارك تنفي لـ"LBC" إدخال أسلحة إلى لبنان عبر المرفأ والمطار والمصنع

نفت مصادر ​الجمارك اللبنانية​ لقناة الـ"LBC" المزاعم الإسرائيلية عن إدخال أسلحة إلى لبنان عبر ​مرفأ بيروت​ و​المطار​ والمصنع. وأكدت ان "كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش والقوة البحرية التابعة لليونيفيل بإمكانها تفتيش أي سفينة مشكوك بأمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية".

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