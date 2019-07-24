مصادر لوكالة تسنيم: هناك أدلة تشير إلى أن آمانو قُتل من قبل اسرائيل

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" ال​ايران​ية بأن "هناك أدلة ملحوظة تشير إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو قد قتل قبل عدة أيام من قبل ​اسرائيل​"، لافتة الى ان "​الادارة الاميركية​ واسرائيل كانتا قد بدأتا فصلاً جديداً من الضغوط المكثفة على آمانو من أجل فتح ملف مزيف ضد ايران حول القضية النووية".

ولفتت المصادر الى ان "الاعلان عن وفاة آمانو جرى بشكل رسمي يوم الإثنين ولكن موته كان قد وقع قبل عدة ايام إلا أن أميركا واسرائيل حالتا دون الاعلان عن نبأة وفاته".