كوريا الشمالية تحتجز سفينة صيد روسية

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موسكو: أعلنت السفارة الروسية في بيونغ يانغ الأربعاء أن كوريا الشمالية تحتجز منذ أسبوع سفينة صيد روسية مع أفراد طاقمها الـ 17، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الكورية الشمالية.

أضافت السفارة في بيان إن "حرس الحدود الكوريين احتجزوا سفينة الصيد الروسية، في 17 يوليو، "لأنها انتهكت قواعد الدخول والإقامة في أراضي كوريا الشمالية".

وأوضح المصدر نفسه أن السفينة وأفراد طاقمها الـ17، وهم 15 روسيًا وكوريان جنوبيان، راسية في الوقت الراهن في مرفأ وونسان.

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أكد البيان أن القبطان ومساعده واثنين من البحارة الكوريين الجنوبيين قد أنزلوا في أحد فنادق هذه المدينة الساحلية على شواطئ بحر اليابان، فيما بقي البحارة الآخرون في السفينة.

والتقى دبلوماسيون روس من القنصلية الروسية في كوريا الشمالية، الاثنين أفراد الطاقم "وهم في وضع صحي جيد"، كما أضاف البيان.

خلص البيان إلى القول إن "السفارة الروسية لا تزال على اتصال دائم بالسلطات الكورية الشمالية... وتتخذ كل التدابير اللازمة لحل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".

