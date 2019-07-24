"تقرير سلامة ورسومات".. ننشر المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: بدأت أحياء محافظة القاهرة، تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وينشر الخليج 365 جميع المستندات المطلوبة والتي يتم إرفاقها بطلب التصالح وذلك وفق نموذج استمارة طلب التصالح الموجودة في الأحياء، وتشمل:. - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. - المستندات التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالعقار المطلوب التصالح عليه. - ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة. - عدد من النسخ للرسومات المعمارية المنفذة على الطبيعة. - نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء. - صورة أورنيك للترخيص. - تقرير من مكتب استشاري عن السلامة الإنشائية للمبنى. Advertisements - الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب. - مستندات أخرى مقدمة وفق الطلب. وكان الخليج 365 نشر كل ‎رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الأعمال المخالفة والتي اعتمدتها المحافظة، على النحو التالي: - حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه. - أكثر من 250 م2 وحتى 500 م2 يتم دفع 1000 جنيه. - أكثر من 500 م2 وحتى 1000 م2 يتم دفع رسوم 2000 جنيه. - أكثر من 1000 م2 وحتى 2000 م2 يتم دفع 3000 جنيه. - أكثر من 3000 م2 وحتى 4000 م2 يتم دفع 4000 جنيه. - أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه.

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