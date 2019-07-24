رفض استئناف عدم اختصاص فرض الحراسة على نقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
يذكر أن حكم أول درجة قضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.
وطالبت الدعوى في ختامها، الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين على نقابة الأطباء.
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