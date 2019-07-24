للشهادات الأمريكية.. تعرف على طريقة إرسال نتيجة "السات" إلى موقع التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم في امتحانات السات، من موقع الكولدج بورد إلى موقع التنسيق الإلكتروني على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأشارت التعليم العالي في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مكتب التنسيق سيعلن عن في الفترة المحددة لإرسال النتائج في وقت لاحق.

وكانت قد أعلنت التعليم العالي، فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 24 يوليو وحتى الخميس 8 أغسطس المقبل، من خلال المكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط

كما أعلنت بدء تسجيل البيانات والرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، www.tansik.egypt.gov.eg، اعتبارا من الجمعة 26 يوليو الحالي، وحتى الخميس 8 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا..

Advertisements

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد فتح موقع التنسيق لرغبات الشهادات المعادلة

"التعليم العالي" تعلن موعد صرف أوراق الشهادات المعادلة

للشهادات المعادلة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في مكتب التنسيق

للشهادات المعادلة.. تعرف على عناوين مكاتب التنسيق بالقاهرة والمحافظات

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات المعادلة