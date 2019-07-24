للشهادات المعادلة.. تعرف على طريقة سحب بطاقة اختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2019 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، اعتبرا من اليوم الأربعاء.

وعن طريقة سحب بطاقة القدرات، قالت التعليم العالي، في بيان اليوم الأربعاء، إن على الطالب الذي يرغب في أداء هذه الاختبارات التقدم للكلية مباشرة ومعه البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة من شهادة النجاح، وعدد 2 صورة شخصية، والرسوم المقررة التي تحددها الكلية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي: تعقد هذه الاختبارات مركزيًّا بكليات جامعة حلوان، والتربية النوعية بجامعة القاهرة، مضيفة، ويتم شغل الأماكن المخصصة لهذه الكليات بأسبقية المجموع الكلي للدرجات من بين الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات، وعلى الطلاب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم، حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات من خلال ما يسجلونه برغباتهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg