متحدث البرلمان يكشف موقف قوانين "النواب والشيوخ وممارسة الحقوق السياسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إن المجلس أدى مهمته الرقابية، من خلال مناقشة ١٣١٢ طلب إحاطة و٣٤٧ بيانًا عاجلًا.

وأضاف حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المجلس، الأربعاء، أن تلك الطلبات والبيانات العاجلة كان لها مردود إيجابي.

وقال حسب الله: "نمارس الرقابة بمفهومها الرشيد والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شدًا وجذبًا وإنما تصحيح المسار وليس استعراض العضلات"، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام "هذا الدور داعم للدولة المصرية وليس دورًا هادمًا".

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وأضاف حسب الله: "نتعاون مع المرور الآمن لمستقبل يستحقه الشعب، وجرى توجيه ٩٠١ سؤالًا الحكومة وأجابت كتابة وردت على ٥٢ سؤالًا شفاهة.

وقال ان البرلمان ناقش ٥٤ طلب مناقشة عامة و٧٩٣ اقتراحًا برغبة و٢٢ طلب رفع حصانة، و٤ حالات خلو مكان بالوفاة وأجرى ٣٢ زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم إرسالها للمجلس.

وقال حسب الله، إن البرلمان سينجز في دور الانعقاد الأخير قوانين الانتخابات "النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية".