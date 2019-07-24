لجان فنية للبت في التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أصدر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، القرار رقم 364 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية بكل وحدة محلية بمراكز المحافظة، تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وكذلك القرار رقم 365 لسنة 2019 بتشكيل لجان تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، تفعيلا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل القانون، وتيسير الإجراءات في هذا الخصوص، وتشكيل الأمانة الفنية للجان المشكلة بالقرار رقم 364 لسنة 2019، لسرعة رصد وتقديم البيانات بدقة عن كافة المخالفات التي يجوز التصالح فيها، بنطاق كل وحدة محلية.

وطالب المحافظ أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.

وقال أمير زيدان مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، إنه فور صدور القانون رقم 17 لسنه 2019 بشان التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وجه المحافظ كلًا من الإدارة العامة للشئون القانونية، والتخطيط العمراني، وإدارة التفتيش الفني الهندسي، وكافة الجهات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها قانونا، واعتمادها من الجهات المعنية حتى يتم تفعيل القانون وتطبيقه فور صدور لائحته التنفيذية، نظرا لأن مدة سريان القانون 6 أشهر من تاريخ صدوره.