بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سعر الجرام 3 جنيهات خلال تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 655 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 749 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

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وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار، وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1420.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو الجاري عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.