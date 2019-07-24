إصابة ٣ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب ٣ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، وقعت اليوم الأربعاء، بين طرفين بسبب خلافات مالية.. حرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للمقدم صموئيل عطا الله مأمور لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من الأهالي بحدوث مشاجرة، وسقوط مصابين بناحية الفرنواني دائرة القسم.

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "إ. ع"، 25 سنة، موظف بشركة أدوية، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ. م " 18 عامًا، طالب، مصاب، وطرف ثان "ك. م" 27 عامًا، عامل، مصاب، و"م. ب" 20 عاما، عاطل.

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وأكد الفحص وجود خلافات سابقة بين الطرفين على مبلغ مالي مستحق للطرف الأول، وظهر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهم أثناء قيام الطرف الأول بمحاولة استيقاف الطرف الثاني خلال سيرهما بالشارع، لمطالبتهما بالمبلغ المستحق عليهما، على أثرها قام الثالث بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش على المصابين، بينما ألقى الأهالي القبض عليهما.

بسؤال الطرف الأول أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، واتهما الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما.

حرر عن ذلك المحضر رقم 14502 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019.