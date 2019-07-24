ذا صن: وزير الخارجية البريطاني يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولى رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته .

وذكرت الصحيفة - في تقرير

حصري نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- أن هنت أبلغ رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية.ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهنت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تمامًا.وقال أحد المسؤولين المطلعين لصحيفة ذا صن: "لقد أخبر هنت، بوريس أنه وزير خارجية اللا شيء".وقال مصدر أخر مقرب من هنت: "إنه لن يقبل تخفيض رتبته".وسيتولى جونسون ، الذي فاز على هنت في السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، رئاسة الوزراء في وقت لاحق اليوم ومن المقرر أن يختار كبار أعضاء فريقه .