مصرع ملاكم روسي في نزال بواشنطن

لقى الملاكم الروسي داداشيف، البالغ من العمر 28 عاما، مصرعه إثر نزال الأسبوع الماضي في إحدى جولاته بواشنطن والتي كان يصارع فيها اللاعب سوبريل ماتياس. والتي كان يصارع فيها اللاعب سوبريل ماتياس. في الوقت نفسه نعى المجلس العالمي للملاكمة وفاة الملاكم، متمنيا لأهله وأصدقائه الصبر والسلوان. العالمي للملاكمة وفاة الملاكم، متمنيا لأهله وأصدقائه الصبر والسلوان. وأضافت وكالة تاس الروسية أن اتحاد الملاكمة الروسية ينظر في ظروف وفاة داداشيف بإجراء التحقيقات اللازمة.

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