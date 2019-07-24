انتهاء المداولات حول قرار تجديد فترة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص

انتهت المداولات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بشأن قرار تجديد فترة مهام قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.

ويتخذ النص الآن وضع القبول الضمني وأنه إذا لم ينشأ أي خلاف بحلول مساء اليوم الأربعاء فسيتم تقديم مشروع القرار لاعتماده في جلسة

مفتوحة يعتقد أن تكون يوم غد الخميس ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية.تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد أٌجريت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.وصلت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى جزيرة قبرص في مارس 1964 بعد اندلاع الاشتباكات بين الطائفتين، وتضم القوة أفرادًا عسكريين ومدنيين من مختلف الدول المساهمة، ويجدد مجلس الأمن لمهام القوة كل ستة أشهر.