قرار جديد من الخطوط البريطانية حول تعليق رحلاتها إلى القاهرة

أكدت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة.

وذكر المدير الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا، شريف برسوم،

أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات بين يومي 20-26 يوليو الجاري فقط.

ونفى برسوم في تصريحات صحفية، وجود صلة بين

الشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائر لدى مغادرتهم مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية أعلنت، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".