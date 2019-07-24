أكدت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مهلة تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي ستنتهي في الموعد المعلن عنه، بعد غد الجمعة.
وذكر المدير الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا، شريف برسوم،أن الخطاب الموجه من الشركة يؤكد على تعليق الرحلات بين يومي 20-26 يوليو الجاري فقط.
ونفى برسوم في تصريحات صحفية، وجود صلة بينالشغب الذي قامت به بعض جماهير منتخب الجزائر لدى مغادرتهم مطار القاهرة الدولي عقب حضور مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، وقرار الشركة بتعليق رحلاتها إلى القاهرة.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية أعلنت، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من الخطوط البريطانية حول تعليق رحلاتها إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.