مارك إسبر يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع الأمريكي

أدى مارك إسبر اليمين الدستورية وزيرا للدفاع الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ بغالبية واضحة.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء أن إسبر 55 عاما أدى القسم أمام القاضي صموئيل أليتو رئيس المحكمة العليا بالمكتب البيضاوي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الثلاثاء، بغالبية واضحة ، على تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع، بعد سبعة أشهر من استقالة الوزير جيم ماتيس.

55 عاما أدى القسم أمام القاضي صموئيل أليتو رئيس المحكمة العليا بالمكتب البيضاوي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الثلاثاء، بغالبية واضحة ، على تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع، بعد سبعة أشهر من استقالة الوزير جيم ماتيس.

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