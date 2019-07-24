أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده ودول أمريكا اللاتينية، وذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بومبيوقام بزيارة إلى كل من (السلفادور والإكوادور والأرجنتين).
وكان بومبيو قد أكد في (سان سلفادور) أن بلاده ترغب في أن يظل الأشخاص في بلدانهم، مشيرا إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة والسلفادور سيتعزز بكل الطرق من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.. لافتا إلى أن الفقر، والعصابات الإجرامية هما السببان الرئيسيان للهجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يشيد بفتح صفحة جديدة مع دول أمريكا اللاتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.