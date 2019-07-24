بومبيو يشيد بفتح صفحة جديدة مع دول أمريكا اللاتينية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده ودول أمريكا اللاتينية، وذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بومبيو

قام بزيارة إلى كل من (السلفادور والإكوادور والأرجنتين).وكان بومبيو قد أكد في (سان سلفادور) أن بلاده ترغب في أن يظل الأشخاص في بلدانهم، مشيرا إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة والسلفادور سيتعزز بكل الطرق من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.. لافتا إلى أن الفقر، والعصابات الإجرامية هما السببان الرئيسيان للهجرة.