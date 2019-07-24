قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي عملية السلام الأفغانية

بحث قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو آخر مستجدات قضايا الأمن الإقليمي وعملية السلام الأفغانية، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.
وقال اللواء آصف غفور المدير
يشار إلى أن باجوا وصل أمريكا السبت الماضي ضمن وفد يقوده رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في زيارة عمل رسمية.
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