جون بولتون يجتمع مع مسؤولين من كوريا الجنوبية

زار المستشار الأميركي للأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، حيث التقى بوزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج دو، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وحضر اللقاء بعض المسؤولين العسكريين للبلدين بمن فيهم قائد هيئة الأركان الجوية الكورية، بارك هان كي وقائد القيادة العسكرية المشتركة الكورية الأميركية.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة الكورية الجنوبية عن نتيجة اللقاء بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وسبق للمستشار الأميركي بولتون أن اجتمع بمدير الأمن في مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، جونج اوي يونج، حيث ناقش معه مسألة نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية وسبل تعزيز التحالف الكوري الجنوبي والأميركي.

ومن المرجح أن يتبادل الجانبان الآراء حول الصراعات الكورية اليابانية الراهنة الناتجة عن فرض طوكيو قيود الصادرات على سول.

ومن المقرر أن يزور بولتون وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليجتمع بوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج هوا قبل مغادرة البلاد متوجهاً إلى الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً... بولتون يزور اليابان وكوريا الجنوبية وسط توترات تجارية