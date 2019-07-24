مقتل 13 مسلحاً بغارات جوية في أفغانستان

قُتل 13 مسلحاً على الأقل، من بينهم عناصر من جماعة "داعش" في غارات جوية نفذتها قوات الأمن في أقاليم مختلفة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان بإقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان، مضيفة أن غارة جوية مماثلة قتلت مسلحاً من طالبان بالإقليم.

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وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة قيصر بإقليم فارياب مما أسفر عن مقتل مسلح من طالبان.

وتابعت المصادر أن غارة جوية أخرى بمنطقة جيرو بإقليم غزني أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي طالبان وغارة مماثلة قتلت اثنين آخرين بمنطقة خاس أوروزجان بإقليم أوروزجان.

كما نفّذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة شيرزاد بإقليم ننكارهار، ممّا أسفر عن مقتل اثنين من جماعة "داعش".