كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 دول من الاتحاد الأوروبي تدعم خطة بريطانيا لإنشاء قوة بحرية بعد احتجاز الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت فرنسا وإيطاليا والدنمارك، خطة المملكة المتحدة لإطلاق بعثة بحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز لتعزيز أمن الملاحة التجارية هناك بعد الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو من قبل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسب تقارير "رويترز" نقلًا عن كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.

وطرحت لندن الفكرة في اجتماع دبلوماسي في بروكسل، وأصرت على أن الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو الولايات المتحدة ليس من المخطط مشاركتهم مباشرة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في وقت سابق: "سنحاول تأسيس هذه المهمة في أسرع وقت ممكن"، وندد بتصرفات طهران باعتبارها "قرصنة دولة".