ألمانيا: من المبكر الحديث عن المشاركة في تأمين مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه سيشمل دولًا من جميع أنحاء العالم.

وأضاف بومبيو ـ في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، موضحًا أن دولًا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.



