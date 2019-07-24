كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يعين فريق الـ"بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتولى بوريس جونسون منصبه اليوم الأربعاء كرئيس للوزراء البريطاني وسيكشف النقاب عن أسماء الفريق الذي كلفه بتسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر مع أو بدون صفقة.

ودخل جونسون إلى داونينج ستريت في واحدة من أكثر المراحل خطورة في تاريخ بريطانيا ما بعد الحرب العالمية - المملكة المتحدة منقسمة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأضعفتها أزمة سياسية دامت ثلاث سنوات منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون (55 عامًا) يوم الثلاثاء بعد انتخابه من قبل أعضاء في حزب المحافظين "مثل بعض العملاق الناكد سننهض ونقفز أمام حبال الشك والنفي."

سننشط البلاد وسننجز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وسنستفيد من جميع الفرص التي ستجلبها بروح جديدة يمكنها القيام بها. "

وستغادر رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" داونينج ستريت بعد توليها رئاسة الوزراء لمدة ثلاث سنوات بسبب الأزمة التي اندلعت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسوف تسافر إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسميًا إلى الملكة إليزابيث.

وقال مصدر مقرب من جونسون "بوريس سيبني حكومة تعرض جميع المواهب داخل الحزب والتي تعكس حقًا بريطانيا الحديثة".

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وأظهر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 أن المملكة المتحدة منقسمة حول أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي، وأذكى البحث عن كل شيء من الانفصال والهجرة إلى الرأسمالية والإمبراطورية والبريطانية الحديثة.

ومن المتوقع أن يعمل عدد كبير من السياسيين من الأقليات العرقية كوزراء من بينهم بريتي باتل، وزيرة المساعدات السابقة التي استقالت في عام 2017 بسبب اجتماعات غير معلنة مع المسؤولين الإسرائيليين، ووزير التوظيف ألوك شارما.

ويميل وزير الداخلية ساجيد جاويد على نطاق واسع إلى البقاء في المنصب الرفيع ورأيته الإعلام البريطاني الذي يحيط بجونسون عند وصوله أمام المشرعين عقب فوزه.

هناك حديث بأن جونسون سيعين الدبلوماسي المحترف ديفيد فروست في منصب شيربا من الاتحاد الأوروبي ومستشارًا في أوروبا.

وتعهد جونسون بالتفاوض على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ولكن إذا رفضت الكتلة، فقد وعد بالمغادرة دون اتفاق على عيد الهالوين.